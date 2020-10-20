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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وصف أردوغان بـ«البطة العرجاء».. «العدالة والتنمية» يطالب بسحب الثقة من نائب معارض

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 06:31 م
أوزجور أوزال
أوزجور أوزال
آية حسني
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طالب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، الثلاثاء، بسحب الثقة من نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري عن الكتلة الحزبية، أوزجور أوزال، بعد عام ونصف العام من وصفه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالبطة العرجاء.

وأثناء انتخابات إسطنبول، في أبريل 2019، التي اكتسحها مرشح حزب الشعب الجمهوري، أكرم إمام أوغلو، قال أوزال، وفقًا لموقع «تي 24»: «إذا كانت هناك بطة عرجاء في تركيا، فهي رجب طيب أردوغان، على الرغم من توليه منصب الرئاسة، إلا أن الأغلبية الآن ليست له».

وبعد مطالبة الحزب الحاكم، اليوم، بسحب الثقة من نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري عن الكتلة الحزبية، طالب أوزال، بالتحقيق كذلك مع أردوغان لسبه رؤساء البلديات التركية، إعمالًا لمبدأ المعاملة بالمثل.

وكان أوزال هاجم، الخميس الماضي، تصريحات الرئيس التركي، التي استهدف فيها اتحاد الأطباء الأتراك، ووصفهم فيها بالإرهابيين.

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