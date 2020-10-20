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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

ملكة الأناقة للمراهقات: أسعى لتدشين خط ماكياج خاص بي

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 04:47 م
كنزي الزيني
كنزي الزيني
شيماء دهب
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تعد مسابقة الأناقة ضمن فعاليات ملكة جمال المراهقات 2020، تتنافس 21 متسابقة على اللقب، وكان من ضمن الفعاليات اختيار ملكة من كل فئة ملكة لتصميم فستان من الزمن الجميل واختيار تفاصيله والماكياج الخاص بها، الإكسسوارات، وتقف أمام لجنة تحكيم لاختيار الفائزة، وحصدت اللقب فى منتصف سبتمبر الماضي المتسابقة كنزي الزيني.

ملكة الأناقة للمراهقات

اختارت كنزي الزيني فستانًا من عصر الخمسينيات لتخوض به المنافسة على لقب ملكة الأناقة، وبالفعل حصدت اللقب ضمن فئة المراهقات، اختارت الفستان بعد بحث عبر الإنترنت عن فساتين هذا العصر وكيفية ارتداؤه مع الإكسسوارات المناسبة وماذا يناسبها ويناسب شخصيتها.

وقالت كنزي(18 عامًا): "بحثت عن ما يناسب شخصيتي وبالفعل اخترت فستانًا، وارتديت الكعب العالي لأول مرة، واكتسبت الثقة بالنفس بشكل أكبر.

وعن المسابقة: اشتركت لأني كنت أحلم بالحصول على لقب ملكة جمال المراهقات وأسعى حاليًا للحصول على اللقب النهائي بالمسابقة، والدتي دائمًا ما تأتي معي الفعاليات وتشجعني على الاستمرار وبذل كل طاقتي، زرنا مستشفي سرطان الأطفال بالإضافة لمعالم محافظة الإسكندرية.

وعما ترغب به مستقبلا: "أسعى أن يكون لي خط ماكياج خاص بي ومنتجات العناية بالبشرة، بالإضافة إلى أن دراستي في التسويق ستساعدني فيما بعملي، وحصدي للقب سيدفعني للأمام وسيكون إضافة كبيرة لي".

وتابعت: "عندما أحصد اللقب أسعى إلى تقديم بلدي بشكل واسع عبر المحافل الدولية عن طريق السوشيال ميديا، كما أسعى لأن أكون موديل مشهورة".

رئيسة المسابقة: نستعد للنهائي 27 أكتوبر

وكشفت الدكتورة آمال رزق، رئيسة المسابقة، لـ"الدستور" أن موعد الحفل النهائي سيكون 27 أكتوبر المقبل، وسط الإجراءات الاحترازية لاختيار ملكة جمال مصر وملكة المراهقات 2020 بحضور عدد من نجوم المجتمع والمهتمين بعالم الموضة والأزياء.

وجاءت شروط ومعايير اختيار المتسابقات بملكة جمال مصر 2020 كالتالي:السن من 19 إلى 29 عامًا، الطول لا يقل من 163 سم، الوزن يكون متناسبا مع الطول، إجادة اللغة الإنجليزية، الذكاء والجمال والثقافة، كما أنه لا يسمح بالشعر الاصطناعي والعدسات اللاصقة.

وتختلف الشروط داخل مسابقة ملكة جمال المراهقات حيث إن السن تتراوح ما بين 15 إلى 19 عامًا.

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