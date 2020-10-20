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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

صابر الرباعي: انتظروني في «الموسيقى العربية».. ولا أستطيع التأخر عن مصر

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 03:04 م
صابر الرباعي
صابر الرباعي
حسن أمين
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أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الدورة التاسعة والعشرين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية كل عام برئاسة الدكتور مجدي صابر.

وقال المطرب التونسي صابر الرباعي في تصريح خاص لـ"الدستور" إنه من المقرر أن يشارك في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية هذا العام، مشيرا إلى أنه سيقوم بإحياء حفل ختام المهرجان.

وأعرب الرباعي عن سعادته لتواجده هذا العام وسط الجمهور المصري في الدورة الاستثنائية التي ستقام هذا العام في ظل الظروف العصيبة التي مر بها العالم أجمع، مؤكدا أنه لا يستطيع التأخر عن مصر وعن الوقوف وسط جمهور أحد أهم المهرجانات الغنائية التي تقام في الوطن العربي.

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة قد اجتمعت خلال الأيام الماضية بالدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية والفنانة جيهان مرسى رئيس الإدارة المركزية للموسيقى الشرقية، للاطلاع على الاستعدادات الخاصة بإقامة فعاليات الدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية والمقرر انعقاده فى الفترة من 1 حتى 10 نوفمبر المقبل.

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