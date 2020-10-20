اتحاد الصناعات يوفر لأعضائه خدمات تلقي واستيفاء الإقرارات الضريبية

أعلنت لجنة الضرائب والجمارك (قطاع الضرائب)، برئاسة محمد البهي، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة، عن توفير خدمة جديدة لأعضائه من الغرف الصناعية.وكانت لجنة الضرائب بالاتحاد قد قامت بتوفير كافة النماذج والإقرارات الخاصة بالضريبة العقارية "صناعي- سكني– تجاري"، واتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لتلقي الإقرارات الضريبية للعقارات المبنية.وأوضح البهي، أنه وبالتعاون مع مصلحة الضرائب العقارية، فقد تم تخصيص يومين أسبوعيًا يتواجد خلالهما مـختصون مـن المصلحة في مكتب الإرشاد الضريبي بالاتحاد، لمعاونة أعضاء الاتحاد في استيفاء الإقرارات الضريبية بجميع أنواعها، وتلقي إقرارات الضريبة على العقارات المبنية بكافة محافظات الجمهورية، الأمر الذي من شأنه التيسير على الأعضاء بشكل كبير في الحصول على هذه الخدمة في مكان واحد لجميع أنواع العقارات الخاصة بهم، مما يوفر لهم الوقت وكذلك يوافيهم بالمعلومات الدقيقة والردود الوافية لكافة استفساراتهم ومتطلباتهم.جدير بالذكر أن لجنة الضرائب والجمارك تعد لإقامة سلسلة من الندوات التعريفية وورش العمل، لشرح ومناقشة عدد من الموضوعات الحيوية مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية وقانون التجاوز عن غرامات التأخير والإقرارات الضريبية الإلكترونية، والتى ستصبح إلزامية هذا العام على كل أنواع الشركات وغيرها.