بمشاركة 20 فرقة.. افتتاح مهرجان سماع الدولي 13 الخميس

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، فعاليات مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته الثالثة عشر "الاستثنائية" لعام 2020، تحت شعار "رسالة سلام إلى العالم"، بعد غد الخميس 22 أكتوبر الجاري، على مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين الساعة السادسة مساءً.ويستمر المهرجان حتى 29 من نفس الشهر، تحت رعاية وزارة الثقافة بقطاعاتها المختلفة وبالتعاون مع وزارة الآثار والسياحة، وبالتنسيق مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، بحضور حشد من الإعلاميين والصحفيين والسفراء.وقال الفنان إنتصار عبدالفتاح، رئيس ومؤسس المهرجان، إن 20 فرقة ستشارك فى الورشة التي تضم فرقًا مصرية وفرقًا من السفارات الأجنبية المقيمة بمصر، وكذلك فرق من الكنائس المصرية، ونؤكد فى هذه الورشة (الاستثنائية) على عودة الريادة لفن السماع لمصر، وتحل دولة لبنان ضيف شرف المهرجان.وشخصية المهرجان كوكب الشرق أم كلثوم، ويُكرم المهرجان أمير الشعراء أحمد شوقي صاحب "نهج البردة"، والفنانة الكبيرة فيروز وترانيم الميلاد، واسم الراحل الشيخ محمد الفيومي شيخ المنشدين.ومن أماكن العروض التي ستقام بها فعاليات المهرجان قلعة صلاح الدين، وقبة الغوري، والمتحف القبطي، ومجمع الأديان الذي سيُقام فيه احتفالية ملتقى الأديان "هنا نصلى معًا" في دورته السادسة يوم 25 أكتوبر الجاري.وتشارك فيه معظم الفرق في قداس كوني مع الجمهور، وفي ختام المهرجان 29 أكتوبر ستقام احتفالية كبرى بمناسبة المولد النبوي الشريف بعنوان "يا جمال النبي"، ويهدف المهرجان لإحياء فن السماع بأشكاله المختلفة التراث الإسلامي، والقبطي، والتراث الكنائسي في مصر، وكذلك نشر ثقافة الحوار والتواصل الإنساني بين ثقافات الشعوب والتأكيد على جوهر الأديان "المحبة- التسامح- السلام".