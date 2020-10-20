باسم مغنية يكشف كواليس دوره فى «إلا أنا».. الليلة

يحل الفنان اللبناني باسم مغنية، من السادسة إلى الثامنة مساء اليوم، ضيفا على الإعلامية فاطمة مصطفى في "الراديو بيضحك" على إذاعة 9090.ويكشف اللبناني كواليس دوره في مسلسل "إلا أنا" والذي انتهى من تصوير جميع مشاهده في حكاية "لازم أعيش" ضمن خمس حكايات للمسلسل، بطولة الفنانة الشابة جميلة عوض.ويكشف خلال اللقاء سر سفره الأسبوع الماضي إلى بلده لبنان؛ لانشغاله بتصوير عدد من الأعمال الفنية هناك، كاشفًا عن آخر مشاهد التصوير والتي جمعته مع الفنانة جميلة عوض.ويحكي الفنان باسم مغنية عن كواليس اختياره للدور وسعادته بالتواجد في العمل، متمنيًا أن يحقق العمل نجاحًا كبيرًا، خاصة أن حكايات "إلا أنا" السابقة لاقت نجاحًا ملفتًا وهي التي تم عرضها سابقًا.ويتحدث أيضا عن آخر أعماله مع شركة "سنرجي" وهو مشاركته في مسلسل "النهاية" بطولة الفنان يوسف الشريف والذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، ولاقي نجاحًا كبيرًا.