«حاول يمنع شرًا فكان هو الضحية».. مقتل شاب على يد ابن خاله بالقليوبية

لقي شاب مصرعه بطلق ناري على يد ابن خاله، بينما أُصيب اثنان آخران، بسبب مشاجرة حدثت بين المتهم والمصابين، فتدخل المجنى عليه لفض النزاع بينهم فأصيب بـ6 طلقات أودت بحياته.كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة شبين القناطر يفيد بمقتل شاب وإصابة اثنين آخرين، وبانتقال رجال المباحث لمكان الحادث، تبين وجود جثة شاب يدعى "إمام" مصابًا بـ6 طلقات فى أماكن متفرقة، بالإضافة إلى اثنين آخرين، وهما: "مصطفى محمد، وحسام حسنى".وبإجراء التحريات تبين وجود خلافات بين المتهم والمصابين، ونشبت بينهم مشاجرة، على إثرها أخضر سلاحه الآلي، فتدخل المجنى عليه وحاول السيطرة لكن المتهم أطلق وابلًا من الأعيرة النارية تجاهه والمصابين.وبانتقال قوات الشرطة تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وفرض سياج أمني حول القرية لمنع تجدد الاشتباكات، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.