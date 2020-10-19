«المتحدة» تنعى عميد المراسلين الأجانب في مصر

نعت «الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية» عميد المراسلين الأجانب في مصر، فولكهارد فيندفور، رئيس جمعية المراسلين الأجانب، الذي وافته المنية بعد ظهر الإثنين.وكان الفقيد حصل علي وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى من الرئيس عبدالفتاح السيسي تكريمًا له علي تفانيه في مهمته الصحفية طوال 60 عامًا كان فيها مثالًا للكفاءة والاحتراف في العمل.وتقدمت «المتحدة للخدمات الإعلامية» بالتعازي لعائلة الفقيد ولكل العائلة الصحفية في مصر.