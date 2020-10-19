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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحكومة اليمنية توجه رسالة لمجلس الأمن بسبب الانتهاكات الإيرانية

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 10:23 م
مجلس الأمن
مجلس الأمن
منار أحمد
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وجهت الحكومة اليمنية الشرعية، اليوم الإثنين، رسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بشأن قيام النظام في إيران بتهريب أحد عناصره إلى اليمن، وتنصيبه سفيرا لدى ميليشيا الحوثي الانقلابية، والذي اعتبرته "مخالفة صريحة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار رقم 2216".

ولفتت الحكومة في رسالتها إلى مجلس الأمن، إلى تصريحات النظام الإيراني الذي وصفته بـ"المارق" بتاريخ ١٧ أكتوبر الجاري، المنشور في موقع وكالة أنباء فارس، عن المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجية النظام الإيراني المدعو سعيد خطيب زاده، وقالت إن النظام المارق قد أرسل سفيرا له الى صنعاء، هو المدعو حسن إيرلو.

وأشارت إلى أن استمرار النظام الإيراني في هذه التصرفات، يشكل انتهاكًا لقواعد القانون الدولي، وإخلالا بالتزامات إيران الدولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦ (٢٠١٥) والذي يعيد – ضمن جملة أمور- التأكيد في بنده الحادي عشر على "مبدأ حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية والالتزامات المنوطة بالحكومات المضيفة.

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