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الإثنين 19 أكتوبر 2020 الموافق 02 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل حالة الطقس يوم الثلاثاء والاربعاء والخميس 2020

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 08:47 م
الطقس
الطقس
نعمات مدحت
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يترقب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس يوم الثلاثاء والاربعاء والخميس 2020 حيث تتعرض البلاد لحالة غير مستقرة في الأحوال الجوية، وتزداد حدتها بداية من يوم الأربعاء وتستمر حتى الأحد بداية الاسبوع المقبل، ويعتبر تقلبات الجو من سمات فصل الربيع الذذي يعرف بتلقباته وانخفاض درجات الحرارة فيه  وزيادة الأمطار به، مع وجود حالة ضبابية في بعض المناطق الساحلية.

حالة الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس

وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية أن يوم الثلاثاء الموافق 20أكتوبر الجاري، تمر البلاد بحالة غير مستقرة في الأحوال الجوية حيث يتوقع سقوط أمطار متوسطة على محافظات سيوة والسلوم، ومطروح والطبعة، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على محافظة إسكندرية.

حالة الطقس يوم الاربعاء

وأما يوم الاربعاء 21 أكتوبر الجاري يتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى أمطار غزيرة على مناطق السواحل الشمالية وهي: السلوم وسيوة وسيوة والضبعة والإسكندرية ومطروح، وربما تصل إلى أمطار متوسطة ورعدية، كما يتوقع سقوط أمطار على مناطق الوجه البحري في البحيرة واكفر الشيخ، ثم ربما يتوقع سقوط أمطار متوسطة على باقي محافظات الدلتا، وذلك وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس يوم الخميس

ويتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيزة ورعدية، وذلك يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر، وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر الجاري، على عدد من مناطق السواحل الشمالية مثل الاسكندرية وسيوة والسلوم والضبعة، وبعض مدن القناة بورسعيد والسويس والإسماعلية، وبعض مناطق السواحل الشرقية للبلاد ومن المتوقع سقوط سيول في شمال سيناء، ووسط سيناء.

وأما مناطق شمال الصعيد أكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة ‘لى خفيفة في بني سويف والفيوم والمنيا وهذه محافظات شمال الصعيد، ومن المتوقع انخفاض في درجات الحرارىة على السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد تتراوح ما بين 4 إلى 5.

حالة الطقس في القاهرة الكبرى

وأما عن  حالة الطقس يوم الثلاثاء والاربعاء والخميس، في محافظات القاهرة  الكبرى " القاهرة – الجيزة – القليوبية"، حيث تشهد حالة من الاستقرار في درجات الحرارة، وتبدأ من يوم الأربعاء سقوط أمطار خفيفة وربما تصل إلى متوسطة، ومن المتوقع بداية من الخميس حتى الأحد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، مع انخفاض في درجات الحرارة تترواح من 4 إلى 5.

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