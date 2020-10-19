«الأرثوذكسية» تشيد بقرار تقنين أوضاع 45 كنيسة و55 مبنى خدميًا

أشاد القس ميخائيل أنطون ممثل الكنيسة الأرثوذكسية بلجنة تقنين أوضاع الكنائس التابعة لمجلس الوزراء، بقرار اللجنة الأخير الصادر اليوم بتقنين أوضاع 100 كنيسة ومبنى خدمي جديد.وتابع "أنطون " في تصريحات لـ"الدستور" إلى أن القرار الأخير لتقنين أوضاع الكنائس هو القرار الـ"17" لتوفيق الأوضاع، ويضم الطوائف الثلاث الأرثوذكس والإنجيلية والكاثوليك، حيث يقسم إلى 45 كنيسة و55 مبنى خدميا جدد للطوائف الثلاث، مؤكدًا أن إجمالي عدد الكنائس التي تم تقنينها حوالي 1738 كنيسة ومبنى خدميا.وأوضح أن قرار اليوم هو الثاني منذ أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد والتي لم تعطل لجنة تقنين أوضاع الكنائس عن عملها خلال هذه الفترة.وترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤخرا اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والمهندس محمد هشام درويش، رئيس قطاع التشييد والبناء بوزارة الإسكان- مسئول ملف الكنائس، ومسئولي الجهات المعنية.