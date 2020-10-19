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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

هبوط جماعى.. «الإحصاء» يعلن بورصة أسعار السلع الأساسية

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 01:04 م
المركزي للتعبئة العامة
المركزي للتعبئة العامة
أميرة ممدوح
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رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بورصة أسعار أهم السلع الأساسية خلال شهر سبتمبر 2020 مقارنة بالشهر السابق عليه من نفس العام والشهر نفسه من العام السابق، والتى سجلت تراجعًا جماعيًا بنسب متفاوتة، ونستعرض أبرزها فيما يلى:

- بلغ متوسط سعر بيع كيلو دجاج بلدى 38.21 جنيه فى شهر سبتمبر 2020 مقابل 39.58 جنيه فى شهر أغسطس 2020 بنسبة انخفاض قدرها 3.5% بينما كان متوسط سعر البيع 39.43 جنيه فى سبتمبر 2019 بنسبة انخفاض قدرها 3.1%.

- انخفض متوسط سعر بيع كيلو سمك بلطى لـ 31.28 جنيه فى شهر سبتمبر 2020 مقابل 31.79 جنيه فى شهر أغسطس 2020 بنسبة انخفاض قدرها 1.6%، بينما كان متوسط سعر البيع33.01 جنيه فى شهر سبتمبر 2019 بنسبة انخفاض قدرها 5.2%.

- كما انخفض متوسط سعر بيع كيلو بصل لـ5.49 جنيه فى شهر سبتمبر 2020 مقابل 5.34 جنيه فى شهر أغسطس 2020 بنسبة زيادة قدرها 2.8% بينما كان متوسط سعر البيع 6.86 جنيه فى شهر سبتمبر 2019 بنسبة انخفاض قدرها 20%.

- بلغ متوسط سعر بيع كيلو فول جاف بلدى 31.71 جنيه فى شهر سبتمبر 2020 مقابل 31.79 جنيه فى شهر أغسطس 2020 بنسبة انخفاض قدرها 0.3%، بينما كان متوسط سعر البيع 28.18 جنيه فى شهر سبتمبر 2019 بنسبة زيادة قدرها 12.5%.

- وسجل متوسط سعر بيع كيلو فاصوليا خضراء 17.82 جنيه فى شهر سبتمبر 2020 مقابل 16.96 جنيه فى شهر أغسطس 2020 بنسبة زيادة قدرها 5.1% بينما كان متوسط سعر البيع 25.99 جنيه فى شهر سبتمبر 2019 بنسبة انخفاض قدرها 31.4%.

- كما انخفض متوسط سعر بيع كيلو قمح عادى بلدى لـ7 جنيهات خلال شهر سبتمبر 2020 مقابل 7.08 جنيه خلال شهر أغسطس 2020 بنسبة انخفاض قدرها 1.1%، بينما كان متوسط سعر البيع قد بلغ 8.14 جنيه خلال شهر سبتمبر 2019 بنسبة انخفاض بلغت 14%.

- شهدت أسعار اللحوم تراجعًا، حيث بلغ متوسط سعر بيع كيلو لحم بقرى 135.42 جنيه خلال شهر سبتمبر 2020 مقابل 135.23 جنيه خلال شهر أغسطس 2020 بزيادة بلغت 0.1%، بينما كان متوسط السعر 148.37 جنيه خلال شهر سبتمبر 2019 بنسبة انخفاض 8.7%.

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