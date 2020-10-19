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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

إعلام الخونة يثنى على تصريحات أسامة هيكل المسيئة.. أيمن نور: «أعرفه شخصيًا منذ 35 عامًا»

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 12:07 م
ايمن نور و اسامة
ايمن نور و اسامة هيكل
محمود عرفات
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كعادتهم، استغل الإخواني الأجير الهارب، أيمن نور، تصريحات وزير الإعلام أسامة هيكل، المسيئة للإعلام المصري، والذي اتهم فيها الشباب، الذي يمثل 60% من الشعب، بأنه لا يقرأ أو يشاهد الصحف والقنوات المصرية، واتخذ هذه التصريحات كذريعة للهجوم على الإعلام المصري.

ولجأ "نور" إلى قناة الجزيرة - البوق الإعلامي لقطر- وقال في مداخلة هاتفية إن أسامة هيكل كان من الأجيال اللاحقة له في جريدة الوفد، مشيرًا إلى أنه يعرفه على المستوى الشخصي منذ 35 عامًا.

وأضاف: " أسامة هيكل ارتبط بالجيش منذ زمن بعيد، بحكم كونه محررًا عسكريًا، وأنا من رشحه، إلا أنه في مرحلة لاحقة أصبح مندوبًا لوزارة الدفاع في الوفد وليس العكس".

ولفت إلى أن ما ذكره أسامة هيكل هو حقائق، وما قاله هو كلمة حق بغض النظر عن موقفنا منه أو من أدائه أو من فكرة وجود وزارة إعلام في الأساس.

ونوه إلى أن أسامة هيكل اعترض على تعيينات بعض الأسماء في مجلس الشيوخ، لذلك انبرت هذه الأسماء للهجوم على أسامة هيكل بعد استبعادهم من التعيين بمجلس الشيوخ.

وأردف قائلا:" أن ياسر رزق وأسامة هيكل دخلا في يوم واحد وزارة الدفاع، أحدهم عن جريدة الوفد، والآخر عن جريدة الأخبار، وظلت تربط بينهما علاقة وثيقة لفترة طويلة، وهو ارتباط قدري غريب، لأنه من الممكن أن يصل أسامة هيكل لما وصل ياسر رزق، او قد ينتصر في معركته ويتخلص من هؤلاء، ولكني اعتقد أنه لن يستطيع أن ينتصر في هذه المعركة، ولكنه سجل في تاريخه الشخصي سطور مضيئة".

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