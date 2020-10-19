وزير التعليم يوجه رسالة لطلاب وأولياء أمور الدبلومة الأمريكية

وجه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، رسالة لطلاب وأولياء أمور الدبلومة الأمريكية، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".وقال شوقي: "إن الوزارة أغلقت ملف امتحانات دفعة طلبة الدبلومة الأمريكية لهذا العام، بعد تقديم كل الحلول الممكنة ونبذل الجهد لإدارة العام الدراسى الجديد لملايين من طلبة التعليم المصرى، موضحا أن الوزارة ستبحث موضوعات الشهادات المختلفة والماتشينج مع وزارة التعليم العالى.وأعلن أنه سيتم إعلان النتيجة فى يناير 2021، موجها رسالة إلى أولياء الأمور: "نرجو عدم الجدل حول هذا إلى ذلك الحين".وقررت وزارة التربية والتعليم اعتماد شهادات الـ ACT المنعقدة داخل مصر للطلاب العائدين من الخارج لهذا العام فقط، ويبدأ الاعتماد في ديوان الوزارة يوم الأحد 18 أكتوبر الجارى.وأعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم مواعيد اختبارات ACT خلال الفترة القادمة لطلاب الدبلومة الأمريكية، حيث تم منح الطلاب فرصة التسجيل للامتحان القادم "ACT Test" بتاريخ 11 و12 سبتمبر، من خلال هذا الرابط: https:my.act.org، وأيضا التسجيل للامتحان القادم ACT International Subject بتاريخ 18 و19 سبتمبر، من خلال هذا الرابط: https:connecme.comexams.وأوضح أن اختبارات ACT هي اختبارات الكترونية معتمدة داخل مصر لطلاب الدبلومة الأمريكية، من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كتقييم مؤدي إلى تنسيق الجامعات ويتيح للطالب عدد سبع محاولات سنويًا، كما يتيح اختبار Subject Test، وتجري الاختبارات في شهور (سبتمبر – أكتوبر – ديسمبر- فبراير- أبريل – يونيو- يوليو).