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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

خليفة التيجانية يقدم واجب العزاء فى ضحايا انفجار الجزائر

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 05:25 ص
بلعربي يقدم واجب
بلعربي يقدم واجب العزاء
كتب : عمرو رشدى
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أصدرت الخلافة العامة للطريقة التيجانية بالجزائر، بيانًا قالت فيه "إن الخليفة العام للطريقة التجانية الشيخ على بلعرابي التيجاني قام بتأدية واجب العزاء وموساة عائلات المتضررين في حادث انفجار أنبوب الغاز الذي وقع السبت الماضي بمدينة البيض بالجزائر"، وتجدر الإشارة إلى أن عائلة عامرى المتضررة من الانفجار تنتمي للطريقة التجانية.

وقدم "بلعربي" واجب العزاء لأسر الضحايا نيابة عن مريدي وأتباع الطريقة التيجانية بالعالم، حيث قدم واجب العزاء قائلا: "عظم الله أجركم ورحم الله موتاكم وجميع موتى المسلمين ونسأل الله أن لا يريكم مكروه آمين يارب العالمين والحمد لله رب العالمين".

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