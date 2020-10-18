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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

وزيرة الثقافة تشهد افتتاح ملتقى «أولادنا 2020» (صور)

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 11:11 م
الدكتورة إيناس عبد
الدكتورة إيناس عبد الدايم
ايهاب مصطفى
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شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، حفل افتتاح الملتقى الدولي الرابع لفنون ذوي القدرات الخاصة (أولادنا 2020) الذي يأتي تحت شعار "وحشتونا" برئاسة سهير عبدالقادر، وبمشاركة ٣٦ دولة عربية وأجنبية، وذلك على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

جاء ذلك بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة والفنانين منهم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.

وقالت عبدالدايم، إن دعم ذوى القدرات الخاصة واجب تربوي واجتماعي ورسالة سامية لكل مهتم بالشأن الفني والثقافي، وذلك على خطى دمجهم فى المجتمع والحياة العامة بشكل طبيعى وإظهار طاقاتهم وقدراتهم، وثمنت جهود رعاية المواهب الفنية والاَأدبية منهم، مؤكدة أن أصحاب الهمم هم اكتشاف هذا العصر والعماد المكمل للمجتمع الهادف إلى البناء والتنمية، وأشارت إلى حرص وزارة الثقافة على تقديم أشكال الدعم لكل الأنشطة التي تقدم لذوي الهمم، ووجهت التحية لسُهير عبدالقادر رئيسة الملتقى على جهدها الدؤوب وإصرارها الجدير بالاحترام على إقامة فعاليات الدورة الرابعة من الملتقى في ظل التحديات الراهنة.

من ناحيتها، وجّهت سهير عبدالقادر الشكر للأب الروحي للملتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي لاحتضانه ورعايته للملتقى منذ دورته الأولى، كما وجهت الشكر للوزارات المشاركة في دعمه ورعايته ومنها وزارة الثقافة وقطاعاتها، كما قدمت التحية للمشاركين من ذوي الهمم وأولياء أمورهم الذين تحملوا الكثير من المتاعب على المشاركة وإصرارهم على إقامة الملتقى واستمرارهم فى تنفيذ أنشطتهم الفنية من خلال ورش العمل الإبداعي، وقالت إن هذه الدورة تجسد العزيمة والتحدي الممزوج بالمحبة، مضيفة بأنه للمرة الأولى في الملتقى يتم استخدام الأعمال الفنية والرسومات التي أنتجها الأولاد من ذوي الهمم ضمن الديكورات المستخدمة فى الحفل الذى أخرجه وليد عوني.

خلال الحفل كرم َوزراء الثقافة والهجرة والتضامن عددا من المساهمين والمهتمين بمجال دعم ذوي الهمم وهم اسم الراحلة عزة العشماوى رئيس المركز القومي للطفولة والأمومة سابقًا وتسلمها ابنها مصطفى مجاور، الكاتب والمنتج هشام سليمان، الشاعر الغنائي أمير طعيمة والفنانة إلهام شاهين.

وتضمن الحفل العديد من التابلوهات الفنية الموسيقية، منها إبداعات ثنائي العود الشهيرين غسان ودينا عبدالحميد، ومشاركة اثنين من أعضاء مؤسسة "أولادنا" وهم بلال على مع آلة "السمسمية" ومريم النجدي مع الكمان، حيث قدموا خلاله مقطوعة موسيقية للسلام الوطني من خلال المزج الفني بين آلات العود والكمان والسمسمية.

تشمل فعاليات الملتقى مجموعة من المشاركات الإبداعية لذوي القدرات الخاصة، وذلك في مجالات عروض الأفلام الروائية والأفلام التسجيلية، وعروض الفرق الفنية والغنائية والموسيقية، فضلًا عن تنفيذ مجموعة من ورش العمل التدريبية لتأهيل أصحاب الهمم لاستخدام التكنولوجيا، والتصوير والعروض الاستعراضية.
وزيرة الثقافة تشهد افتتاح ملتقى «أولادنا 2020» (صور)
وزيرة الثقافة تشهد افتتاح ملتقى «أولادنا 2020» (صور)
وزيرة الثقافة تشهد افتتاح ملتقى «أولادنا 2020» (صور)
وزيرة الثقافة تشهد افتتاح ملتقى «أولادنا 2020» (صور)
وزيرة الثقافة تشهد افتتاح ملتقى «أولادنا 2020» (صور)
وزيرة الثقافة تشهد افتتاح ملتقى «أولادنا 2020» (صور)
وزيرة الثقافة تشهد افتتاح ملتقى «أولادنا 2020» (صور)
وزيرة الثقافة تشهد افتتاح ملتقى «أولادنا 2020» (صور)
وزيرة الثقافة تشهد افتتاح ملتقى «أولادنا 2020» (صور)
وزيرة الثقافة تشهد افتتاح ملتقى «أولادنا 2020» (صور)

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