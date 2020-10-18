السودان يشيد بدعم تونس في المحيط الإقليمي

أكد وزير الخارجية السوداني المُكلف عمر قمر الدين، عمق العلاقات التاريخية بين بلاده وتونس، مشيدا بالدور الإيجابي الذي تلعبه تونس في محيطها الإقليمي.ونوه قمر الدين، بالدعم الذي تقدمه تونس للسودان في المحافل الدولية، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون السياسي وتبادل الزيارات الرسمية بين البلدين.وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الأحد، أن وزير الخارجية المكلف، استقبل سفير الجمهورية التونسية لدى السودان، الهاشمي عجيلي، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله بالسودان.وقدم السفير التونسي التهاني للحكومة السودانية على توقيع اتفاقية السلام بجوبا، معبرًا عن أمله في أن يستعيد السودان مكانته الطبيعية بين الأمم.وأكد دعم تونس التام لمساعي السودان لإزالة اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والتنسيق وتبادل الدعم السياسي في المحافل الدولية.من جهة أخرى، استقبل وزير الخارجية السوداني المكلف، سفير جمهورية نيجيريا الاتحادية لدى السودان، موسى سابان مامان، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله بالبلاد.وأكد السفير النيجيري متانة العلاقات بين البلدين، والروابط المشتركة بين شعبيهما مؤكدًا حرص بلاده على زيادة التعاون الثقافي والتجاري بين البلدين.وأشار إلى وجود أكثر من 5000 طالب نيجيري في الجامعات السودانية، كما عبّر عن مواساته للسودان والمواطنين المتضررين من السيول والفيضانات التي اجتاحت البلاد خلال الفترة الماضية.وهنأ الحكومة الانتقالية والشعب السوداني على توقيع اتفاقية السلام، مؤكدا أهمية استقرار السودان وأثره في استقرار القارة الإفريقية ككل.من جانبه، عبر وزير الخارجية السوداني، عن عمق العلاقات التاريخية التي شكلتها مسارات الهجرة بين البلدين والشعبين، مؤكدا سعي السودان لتعزيزها وزيادة التعاون التجاري والثقافي بين البلدين.