ريم البارودي تتعاقد على بطولة «الحرير المخملي»

تعاقدت الفنانة ريم البارودي مع شركة "سكيرمو ميديا" للمنتجين إسلام المرسي ونجلاء رشدي على المشاركة معهم في عملين دراميين خلال الفترة المقبلة.وجاء التعاقد الأول للفنانة ريم البارودي على عمل من المقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني يحمل اسم "الحرير المخملي" عن رواية أميمة عز الدين، وسيناريو وحوار المؤلف محمد ناير، وإخراج أحمد خالد أمين ويشاركها البطولة عدد كبير من نجوم الفن يتم الكشف عن أسمائهم خلال الفترة المقبلة وهو من نوعية الأعمال الدرامية الطويلة التي تصل إلى 60 حلقة.وتعاقدت البارودي على عمل آخر من المقرر مشاركته في موسم رمضان المقبل وسيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة من قبل الشركة المنتجة، بينما يشارك في ذلك العمل نخبة كبيرة من النجوم يتم الكشف عنهم مسبقًا.