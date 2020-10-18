ضبط 3 أطنان حلويات منتهية الصلاحية في الغربية

قال المهندس عبد المنعم خليل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم توجيه حملات رقابية على الأسواق والمحال والمصانع المتخصصة في إنتاج الحلويات استعدادا لاحتفالات المولد النبوي الشريف.وأضاف «عبدالمنعم» في تصريح لـ«الدستور» إلى أن الحملات الرقابية بالتنسيق مع مفتشي الأغذية بوزارة الصحة للضرب يدا من حديد على المتلاعبين في الأسواق وطرح سلع مغشوشة تضر بصحة المواطنين، لافتا إلى أن الحملات الرقابية تمكنت من ضبط ٣ أطنان من حلويات المولد منتهية الصلاحية بأحد المصانع بمحافظة الغربية قبل تداولها في الأسواق وتم تحرير محاضر ضد أصحابها من المخالفين وتحويلهم إلى النيابة العامة.