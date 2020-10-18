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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان المرحلة الأولى من المزرعة النموذجية

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 07:06 م
عاصم الجزار
عاصم الجزار
محمد إبراهيم
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افتتح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، المرحلة الأولى من مشروع المزرعة النموذجية «مركز 30 يونيو» بمدينة طور سيناء بتكلفة 40 مليون جنيه.

وقال وزير الإسكان: «يتكون المشروع من 2 صوبة مالتي سبان "زراعة"، الصوبة الواحدة على مساحة فدان مزروعة فلفل رومي، وتنتج من 10: 12 طن خضروات في العروة الواحدة، بجانب توريد وزراعة 4000 نخلة برحي على مساحة 29 فدانًا، و4 آبار بطاقة 50 م3 ساعة للبئر الواحدة، وأحواض تخزين مياه استراتيجية يتم الاستفادة منها في الاستزراع السمكي، و8 أحواض + حوض خدمة، ويبلغ متوسط الإنتاج للحوض 8 طن الدورة، وحوض تجميع مياه "خدمة" بمساحة 3000 م2، ومبان خدمية "غرفة أمن + مبني إداري + غرفة كهرباء)».

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