أجهزة الأمن تكشف حقيقة اختطاف فتاة بالقاهرة

ادّعى شاب تعرض خطيبته لمحاولة اختطاف عبر منصّات التواصل الاجتماعي، ليتبيّن عدم صحة الواقعة التي كشفت أجهزة الأمن حقيقة ما تم تداوله على «فيسبوك» يتضمن الزعم بمحاولة اختطاف فتاة بالقاهرة.وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة عن عدم صحة الواقعة وأمكن التوصل للفتاة المشار إليها وعند استدعائها تبين أنها (طالبة، مقيمة بدائرة القسم) وبسؤالها أنكرت تعرضها لأى محاولات خطف أو مضايقة من قِبل الشخص الظاهر بتلك الصور وأضافت بقيامها بإخبار (خطيبها) بشعورها بقيام أحد الأشخاص بتتبعها خوفًا من الإيذاء، إلا أنها فوجئت بقيام خطيبها بنشر الواقعة على موقع التواصل على خلاف الحقيقة، وباستدعاء خطيبها وسؤاله أيّد ما سبق وأضاف بتحصله على الصور من أحد المحال التجارية بمحل الواقعة وقيامه بنشرها خشية تعرض ذلك الشخص للفتيات بالمنطقة سكنهم، وأمكن التوصل لذلك الشخص الموضح بالصور وتبين أنه (عامل، مقيم بالجيزة) وعند مواجهته أقرّ بأنه المتواجد بالصور ونفى قيامه بأى أفعال تضر بالفتاة المشار إليها ولم يعلل سببًا للادعاء الكاذب.