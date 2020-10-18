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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جريك سيتي نيوز: أردوغان يواجه غضب واشنطن بعد اختبارات «اس 400»

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 04:50 م
أردوغان
أردوغان
إسراء صلاح الدين
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أكدت صحيفة "جريك سيتي نيوز" اليونانية، أن تركيا تواصل اختبار أنظمة الدفاع الجوي روسية الصنع من طراز "S-400"، بعد أن ضرب صاروخ 3 أهداف محمولة جوًا فوق البحر الأسود، وهو ما يعد أول اختبار من نوعه بعد استلام أنقرة للانظمة الصاروخية الروسية في عام 2019.

وأضافت أنه ترتب على ذلك مطالبة واسعة من المؤسسة السياسية الأمريكية بضرورة فرض العقوبات،
وتم اختبار "S-400" بالقرب من بلدة سينوب شمالي البلاد، ويمكن أن تكون الأهداف التي تم ضربها هي طائرات Banshee Target التي تم نقلها في وقت سابق إلى نطاق الاختبار مع منظومة الصواريخ.

و أشارت إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أدانت ما تردد عن قيام تركيا بتجربة نظام صاروخي روسي الصنع، وهو نظام أسلحة يعتقد المسؤولون الأمريكيون أنه قد يشكل تهديدًا للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.

ووصف السناتور الأمريكي جيمس ريش، وتشاريمان من العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، اختبار S-400 بأنه "سلوك غير مقبول" يمثل تهديدًا مباشرًا لطائرات F-35 وأنظمة حلفاء الولايات المتحدة وحلف الناتو الأخرى، وقالا "نطالب بتطبيق قانون عقوبات ضد الدول التي تواصل تعميق علاقتها الدفاعية مع روسيا، ويجب على الإدارة أن ترسل إشارة قوية مفادها أن تركيا يجب أن تتخلى عن صواريخ إس -400، الموقف من هذا ليس جديدًا كان يجب أن يكون الرئيس رجب طيب أردوغان مسؤولًا عن أفعاله على مدار السنوات العديدة الماضية".

كما دعا النواب إليوت إل إنجل، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، وويليام آر كيتنج، رئيس اللجنة الفرعية لأوروبا وأوراسيا والطاقة والبيئة، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى زيادة الضغط من أجل "صد عدوان تركيا الإقليمي المستمر وسلوكها غير الديمقراطي".

وفي رسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، حث المشرعون وزير الخارجية بومبيو على كبح العدوان التركي في شرق البحر المتوسط، ​​وليبيا، وسوريا، والعراق، وناغورني قرة باغ، لفرض عقوبات مطلوبة قانونًا على شراء تركيا انظمة الدفاع الصاروخية S-400 الروسية".

بينما قال السناتور بوب مينينديز على "تويتر"، إن "الاختبار الذي أجرته تركيا لنظام الدفاع الجوي الروسي الصنع S-400 هو تذكير صارخ بأن أنقرة لم تردعها مناشدات بسيطة من إدارة ترامب، أردوغان لا يرد إلا على الأفعال وليس الأقوال".

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