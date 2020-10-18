غدا.. ناجى عبداللطيف ضيف مبادرة «كل يوم شاعر»

ضمن الأمسيات والندوات الثقافية والفنية٬ التي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة٬ وتبث عبر قناته الرسمية باليوتيوب٬ بالتزامن مع نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».وتبث غدا الإثنين عدة ندوات، تبدأ في السادسة حيث يحل الشاعر ناجي عبداللطيف بضيافة برنامج «اقرأ معانا»، والذي تنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة «كل يوم شاعر»، حيث من المقرر أن يقرأ «عبداللطيف» مجموعة من قصائدها الشعرية: «الغمام يظلل الأفئدة- النوارس- بوح ولكن».في سياق متصل يليها في السابعة٬ عرض فيلم تسجيلي عن الفنان الدكتور مصطفى يحيى٬ وذلك في إطار فعاليات برنامج دعم مبادرة الثقافة بين إيديك الذي تنظمه لجنة الفنون التشكيلية والعمارة بالمجلس، والتي تتضمن عرض عدد من الأفلام التسجيلية للرموز ورواد فن العمارة والفنون التشكيلية بمصر بالإضافة إلى عرض لعدد من المؤلفات المهمة في المجالين، والفيلم التسجيلي من إخراج فاطمة الحاج.