«عزف منفرد» و«حقيقة واحدة» بنادى سينما المرأة.. غدًا

تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافة برئاسة المخرج خالد جلال، يستأنف المركز القومي للسينما برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي، فعاليات نادي سينما المرأة، في تمام السادسة من مساء غدًا الإثنين، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.حيث يعرض المركز فيلمي «عزف منفرد» إخراج ياسين العصامي، والفيلم الروائي القصير «حقيقة واحدة» إخراج آية العدل، عقب ذلك تعقد ندوة تديرها الناقدة السينمائية شاهندة محمد على، لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور، ويشارك بالفعاليات الناقد السينمائى إسلام أحمد علي.نادي سينما المرأة يقيمه المركز القومي للسينما شهريً بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، ويهدف النادي إلى عرض أفلام تناقش وتعالج قضايا المرأة مع إقامة ندوات ضمن فعاليات النادي لكبار النقاد والسينمائيين.ويوجه المركز الدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما، لحضور فعاليات النادي، مع الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع داخل قاعة العرض.