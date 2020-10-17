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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القوى العاملة» تؤكد إغلاق باب تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:09 م
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
دعاء جابر
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نفت وزارة القوى العاملة، إطلاق رابط إلكتروني جديد، لتسجيل بيانات جديدة للعمالة غير المنتظمة، مؤكدة أن باب التسجيل والتحديث تم إغلاقه بالفعل الخميس الماضي، حيث استقبلت الوزارة نحو 6 ملايين و22 ألف عامل غير منتظم على مدار 6 أيام تم فتح باب التسجيل خلالها، تمهيدا لتدقيق بياناتهم.

وأوضحت الوزارة أن ذلك لصرف المنحة الرئاسية لمدة 3 أشهر جديدة، بنحو 500 جنيه لكل عامل في الدفعة الواحدة، أي بمقدار 1500 جنيه لكل عامل على مدار ال3 أشهر، حتى ديسمبر المقبل، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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