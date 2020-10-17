«القوى العاملة» تؤكد إغلاق باب تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة
السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:09 م
دعاء جابرطباعة
نفت وزارة القوى العاملة، إطلاق رابط إلكتروني جديد، لتسجيل بيانات جديدة للعمالة غير المنتظمة، مؤكدة أن باب التسجيل والتحديث تم إغلاقه بالفعل الخميس الماضي، حيث استقبلت الوزارة نحو 6 ملايين و22 ألف عامل غير منتظم على مدار 6 أيام تم فتح باب التسجيل خلالها، تمهيدا لتدقيق بياناتهم.
وأوضحت الوزارة أن ذلك لصرف المنحة الرئاسية لمدة 3 أشهر جديدة، بنحو 500 جنيه لكل عامل في الدفعة الواحدة، أي بمقدار 1500 جنيه لكل عامل على مدار ال3 أشهر، حتى ديسمبر المقبل، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضحت الوزارة أن ذلك لصرف المنحة الرئاسية لمدة 3 أشهر جديدة، بنحو 500 جنيه لكل عامل في الدفعة الواحدة، أي بمقدار 1500 جنيه لكل عامل على مدار ال3 أشهر، حتى ديسمبر المقبل، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.