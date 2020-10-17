جامعة الإسكندرية تطلق حملة تثقيفية لمبادرة «أنت أقوى من المخدرات»

أطلقت كلية التجارة جامعة الاسكندرية حملة تثقيفية لمبادرة (أنت أقوى من المخدرات)؛ لحث الطلاب على الابتعاد عن المخدرات وتوضيح مدى الضرر النفسي والمادى والاجتماعي السلبي لها عليهم وعلى مستقبلهم، تحقيقًا لهدف بناء طالب نافع للمجتمع والوطن، وذلك بحضور الدكتور علاء الدين الغرباوي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة رحاب المرسى منسق كلية التجارة لمكافحة الإدمان.وكان الدكتور محمد عبدالعظيم أبوالنجا القائم بأعمال عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية، قد التقى اليوم الدكتورة رانيا الشرقاوى مساعد نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور نبيل علام رئيس صندوق مكافحة الإدمان، والدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والدكتور محمد عبدالقادر مشرف برنامج الإدمان بالجامعة، وذلك على هامش فعاليات مبادرة (إسكندرية بلا إدمان).