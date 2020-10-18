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الأحد 18 أكتوبر 2020 الموافق 01 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 21-10-2020

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 06:51 ص
طقس شديد الحرارة
طقس شديد الحرارة
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يبحث الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجة الحرارة قبل الخروج من المنزل؛ لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.

درجة الحرارة اليوم


وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الأحد 21-10-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم على مستوى محافظات مصر.

ويشهد اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، فيما يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية، ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ليلا، وتتأثر البلاد بشبورة مائية صباحًا تكون كثيفة على مناطق من شمال ووسط سيناء.

حالة الطقس اليوم

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

حالة الطقس اليوم


درجات الحرارة العظمى - الصغرى
تصل الحرارة في القاهرة 31 20
الإسكندرية 31 20
تصل الحرارة في وادي النطرون 32 20
طنطا 32 19
تصل الحرارة في شبين الكوم 32 20
دمنهور 31 19
تصل الحرارة في بلطيم 21 22
مطروح 30 20
تصل الحرارة في السلوم 31 21
سيوة 35 19
تصل الحرارة في بورسعيد 29 23
دمياط 29 23
تصل الحرارة في الزقازيق 31 20
المنصورة 31 20
تصل الحرارة في الإسماعيلية 32 21
السويس 31 23
تصل الحرارة في العريش 28 21
رفح 28 21
تصل الحرارة في رأس سدر 29 20
نخل 30 17
تصل الحرارة في نويبع 32 25
طابا 30 22
تصل الحرارة في كاترين 29 16
الطور 30 23
تصل الحرارة في شرم الشيخ 31 26
الغردقة 33 24
تصل الحرارة في مرسى علم 32 25
الفيوم 32 21
تصل الحرارة في بني سويف 32 21
المنيا 32 20
تصل الحرارة في أسيوط 32 20
سوهاج 34 22
تصل الحرارة في قنا 35 23
الأقصر 36 23
تصل الحرارة في أسوان 36 24
إدفو 37 24
تصل الحرارة في أبوسمبل 37 25
الوادي الجديد 36 23
تصل الحرارة في شلاتين 35 25
أبورماد 34 26
تصل الحرارة في حلايب 32 26
رأس حدربة 33 26

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