جامعة الأزهر تفتح باب التنسيق للمتخلفين عن المرحلتين الأولى والثانية

قررت جامعة الأزهر فتح باب التنسيق للمتخلفين عن التقديم في المرحلتين الأولى والثانية بدءًا من غدٍ الأحد 18 من أكتوبر 2020 م، حتى يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 م.وأوضحت جامعة الأزهر في بيان اليوم السبت، أن التقدم للتنسيق يكون عن طريق التقدم إلى وحدة النظم والشبكات بالجامعة بمدينة نصر بالقاهرة، بجوار كلية العلوم بنين.