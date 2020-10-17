انتصار السيسي تنعى والدة الشهيد منسي: رحلة مشرفة من العطاء والبذل

نعت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدة الشهيد أحمد منسي.وقال السيدة انتصار السيسي على حسابها بـ«فيسبوك»: «نودع اليوم إحدى سيدات مصر العظيمات السيدة سناء محمد رضا والدة الشهيد البطل العقيد أحمد صابر منسي، التي وافتها المنية اليوم بعد رحلة مشرفة من العطاء والبذل، كانت الفقيدة ممن سطرن بتضحياتهن وتضحيات أبنائهن أبلغ الدروس فى الانتماء والتضحية، وقدمن النموذج المشرف للوطنية والثبات وفداء الوطن».وتابعت: «نسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يجمعها بالبطل الشهيد فى جنات النعيم، وللأسرة الكريمة الصبر والسلوان».