محافظ مطروح يوزع جوائز مسابقة صيد الأسماك (فيديو)

شارك اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، السبت، في توزيع جوائز مسابقة جمعية صيادين مطروح، التى أقيمت بمقر الجمعية أمام الميناء الشرقي بمدينة مرسى مطروح بحضور أحمد يوسف، مدير عام مديرية الزراعة ومدير الثروة السمكية وناصر الله التماوي، رئيس مجلس إدارة الجمعية ومجموعة من الصيادين.وانطلقت مسابقة صيد الأسماك، أمس، بمشاركة 72 صيادًا على 12مركبا، حيث تم توزيع شهادات التقدير والجوائز على الفريقين الأول والثاني الفائزين بصيد أكبر كمية من الأسماك، وكذلك على صائد أكبر سمكة وأطول سمكة.وأشاد المحافظ بالمسابقة مع تأكيد تقديم الدعم وأهمية الإعلان عن تنظيم المسابقات القادمة وتقديم التيسيرات لها، بمشاركة عدد فرق أكبر في إطار الترويج السياحى وتنمية الثروة السمكية بالمحافظة.كما استمع محافظ مطروح لعدد من مطالب الصيادين بمطروح.. مؤكدا دراستها جميعًا والعمل على الارتقاء بتلك المهنة مع ما تتمتع به مطروح من طول ساحلي لأكثر من 400 كم شواطئ بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستغلال الثروة السمكية وتنميتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتي والعائد الاقتصادي منها مع توفير مزيد من فرص العمل في ذلك المجال.