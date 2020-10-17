أمير كرارة ينعى والدة الشهيد أحمد المنسي

نعى الفنان أمير كرارة والدة العقيد الشهيد أحمد المنسي، والتي وافتها المنية اليوم السبت، معربًا عن حزنه، وطالب الدعاء لها من قبل جمهوره.وشارك "كرارة" منشورا له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" وعلق قائلًا: "توفت إلى رحمة الله والدة الشهيد عقيد أحمد منسي".وكان أمير كرارة جسد دور الشهيد أحمد المنسي من خلال مسلسل "الاختيار" الجزء الأول، وهو بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، أحمد فؤاد سليم، إسلام حافظ، سارة عادل، محمود حافظ، مها نصار، ضياء عبدالخالق، سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج سينرجي.