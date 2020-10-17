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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أردوغان حول تعليق صادرات كندية: لا يتفق مع روح التحالف

السبت 17/أكتوبر/2020 - 05:30 م
أردوغان
أردوغان
مروة عنبر
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أبلغ الرئيس التركى رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أن تعليق بلاده لتصدير بعض تكنولوجيا الطائرات المسيرة لا يتفق مع روح التحالف.

وكانت كندا قد أوقفت تصدير بعض تكنولوجيا الطائرات المسيّرة إلى تركيا، في وقت سابق من هذا الشهر، بينما تجري تحقيقا بشأن استخدامها من قبل أذربيجان التي تخوض حربا مع أرمينيا.

وذكر مكتب الرئيس التركي، أن أردوغان وترودو ناقشا، في اتصال هاتفي، أمس الجمعة، تحسين العلاقات وتعزيز التجارة الثنائية.

وأضافت الرئاسة التركية أنهما ناقشا أيضا التغلب على المشكلات المتعلقة بالتعاون في القطاع الدفاعي، وفقا لوكالة رويترز.

وتابع بيان الرئاسة "قال الرئيس رجب طيب أردوغان خلال الاتصال إن تعليق كندا تصدير بعض العتاد العسكري إلى تركيا بسبب الصراع الأذربيجاني الأرميني يتعارض مع روح التحالف".

وتشغل تركيا وكندا عضوية حلف شمال الأطلسي الناتو، لكن سياسات أنقرة في السنوات الأخيرة صارت تثير حفيظة عدد من الحلفاء، وفقا لفضائية سكاى نيوز عربية.

وقالت وزارة الخارجية التركية بعد الإعلان الكندي إن التعليق يظهر الكيل بمكيالين.

من جانبها، قالت مجموعة بروجيكت بلاوشيرز الكندية للرقابة على السلاح إن مقاطع مصورة للهجمات الجوية بثتها أذربيجان تشير إلى أن تلك الطائرات المسيّرة كانت مزودة بأنظمة تصوير واستهداف من صنع وحدة "إل 3 هاريس ويسكام" التي تتخذ من كندا مقرا لها وهي تابعة لشركة "إل 3 هاريس تكنولوجيز".

ويمنع قانون تراخيص التصدير والاستيراد الكندي بيع أسلحة يمكن استخدامها في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقوانين الإنسانية الدولية أو قوانين حقوق الإنسان.

ووفق تقرير "بروجكت فلاوشيرز"، فإن أنظمة الاستشعار والتصوير المتطورة التي تنتجها شركة "إل 3 هاريس ويسكام"، استخدمتها الطائرات المسيرة التركية في عدد من مناطق الصراع بالشرق الأوسط وليبيا.

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