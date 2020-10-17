فى ذكرى رحيل يوسف وهبى.. تعرف على أشهر ملابس عميد المسرح العربى

ملابس خالدة

عدسة "المونوكل"

ملابس "سفير جهنم"

يوافق اليوم ذكرى رحيل عميد المسرح العربى، الراحل يوسف وهبى، والذى توفى فى 17 أكتوبر عام 1982، بعد مسيرة فنية امتدت أكثر من 60 عاما، بين المسرح والسينما والأعمال الإذاعية.تميز الفنان الراحل، بصوته الرنان، من منا لا يتذكر مقولته المشهورة "ياللهول"، فكان يوسف وهبى ممثلا دارميا وأيضا كان يتميز بخفة الدم، فشهدت كثير من أعماله بعض "الإيفهات" خاصة فيلمى "إشاعة حب، والبحث عن فضيحة".اشتهر الراحل يوسف وهبى بأناقتة سواء بملابس البيت أوالملابس الرسمية، كان يعتاد إرتداء بدل ذات خطوط طويلة.كان يفضل ارتداء "البيجامة" بالمنزل، الامر الذى أكده فى كثير من المقابلات التلفزيونية.ملابس مسرحية «كرسى الإعتراف»يظل دور يوسف وهبى فى مسرحيته الشهيرة «كرسى الاعتراف»، عالقا فى أذهان الكثيرين، كان ما يميز العمل، الملابس الخاصة بالشخصية، والتى أستوحت من الكردينال «جيوفاني» أحد رجال الكنيسة بروما، الذى يعيش فى قصر أسرته.من الأشياء التى تميز الراحل يوسف وهبى، إرتداء "عدسة "المونوكل"، هى عدسة مفردة توضع على عين واحدة وتكون متصلة بسلسلة اشتهر بها يوسف وهبى.ارتدى وهبى زيًا يصور من خلاله صورة الشيطان، وأصبح هذا الزى أحد مقتنياته الخاصة، التى يحتفظ بها متحف المركز القومى للمسرح تخليدًا لهذا العملاق العظيم، الذى كرس حياته لخدمة المسرح العربى بفنه الراقى.كان الزى عبارة عن "روب" أحمر طويل مرصع ببعض الوجوه ذات القروونن فى صورة تقريبية للشيطان، بالإضافة الى "لاياقة" طويلة تغطى الرأس تضيف بعض الرعبز