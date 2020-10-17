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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ أسيوط يتفقد تنفيذ «محور ديروط» بـ1.7 مليار جنيه

السبت 17/أكتوبر/2020 - 12:25 م
محور ديروط
محور ديروط
أسيوط_محمد أبوشادي:
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تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الأعمال الإنشائية الجاري تنفيذها بمشروع "محور ديروط الحر" على النيل، ويربط بين الطرق (الصحراوي الشرقي، الغربي، الزراعي)، بتكلفة إجمالية تصل إلى مليار و700 مليون جنيه في مرحلته الأولى، ضمن جولاته الميدانية لتفقد المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة للاطمئنان على سير العمل ومتابعة نسب التنفيذ بهذه المشروعات والالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19"، يرافقه المهندس حلمى زيدان، رئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة للطرق والكباري، والمهندس محمود نجار، رئيس مركز ومدينة ديروط، والمهندس محمود إسماعيل، مدير عام المشروع.

وتابع محافظ أسيوط الأعمال التي يجري تنفيذها بالكوبري العلوي على الترعة الإبراهيمية وعلى السكة الحديد واستمع لشرح من المهندس حلمي زيدان حول مراحل ونسب التنفيذ التي تمت حتى الآن في أعمال الكباري والطرق بالمشروع في مرحلته الأولى، كما تابع أعمال دق الخوازيق وإنشاء الأعمدة الخرسانية لـ"كوبري السكة الحديد" المار على الترعة الإبراهيمية والسكة الحديد بتكلفة 495 مليون جنيه.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن محور ديروط الحر يعد نقلة نوعية كبيرة في حركة النقل والمواصلات ويسهم في الربط بين التجمعات العمرانية والصناعية، لأنه يشمل على 13 عملا صناعيا منها 2 كوبري هي "أعلي نهر النيل بطول حوالي 1000، وكوبري على السكة الحديد بطول 865 أعلى طريق أسيوط سوهاج الزراعي وسكة حديد القاهرة أسوان وترعة الإبراهيمية"، بعدد 4 فتحات ملاحية 2 رئيسية و2 مساعدة و10 كباري سطحية و"1 بربخ" لمخرات السيول، ويصل طوله 15 كيلومترا وعرض 21 مترا على حارتي مرور لكل اتجاه وبعرض 7.5 متر للاتجاه الواحد، مضيفا أن مشروع محور ديروط العلوي من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة خلال الأونة الأخيرة والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030.

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