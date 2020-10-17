موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى والقنوات الناقلة

يدخل النادي الأهلي المصري مواجهة مصيرية اليوم السبت أمام نادي الوداد المغربي، على ملعب محمد الخامس في مدينة كازابلانكا، في ذهاب دور النصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى اليوم السبت 17 / 10 / 2020ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره الوداد اليوم السبت في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، أو في الثامنة مساء بتوقيت المغرب في المغرب من أجل حسم الفريق الصاعد إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.ويغيب عن الأهلي عدد كبير من النجوم وسط شكوك حول موقف محمود عبدالمنعم كهربا من المشاركة في المباراة من عدمه بسبب إصابته في العضلة الخلفية، ورغم ذلك يستعيد الفريق الأحمر جهود الثنائي الحارس الأساسي محمد الشناوي والمدافع أيمن أشرف واللذين غابا عن المباريات الأخيرة محلياً بداعي الإصابة.القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والودادومن المقرر أن تذاع المباراة الهامة التي يترقبها عدد كبير من جماهير كرة القدم في مصر عبر قنوات "beIN SPORTS" المشفرة على أن يصحبها استديو تحليلي قبل وبعد المباراة.