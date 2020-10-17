اليوم.. «البودشيشية» تنظم الليلة الرقمية الـ25 من ليالى الوصال الصوفية

بحسب إعلان صادر عن مؤسسة الملتقى التي يرأسها الدكتور منير القادري بودشيش، فإن المؤسسة ومشيخة الطريقة القادرية البودشيشية قررتا بشراكة مع مؤسسة الجمال، تنظيم الليلة الرقمية الخامسة والعشرين من فعاليات "ليالي الوصال ذكر وفكر"، السبت 17 أكتوبر 2020، وذلك عبر صفحة مؤسسة الملتقى بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".ووفق الجهات المنظمة من المرتقب أن تعرف هذه الليلة مشاركة مجموعة من العلماء والمثقفين بمداخلات ودروس ذات مضامين متنوعة وغنية، إضافة إلى فقرة خاصة بالتفاعل المباشر مع أسئلة المتابعين والإجابة عنها، مع عرض تجارب شخصيىة في السلوك الصوفي لشخصيات من جنسيات مختلفة، كما ينتظر مشاركة مجموعة من المنشدين والمادحين المتألقين من داخل المغرب وخارجه، إلى جانب فقرات أخرى متنوعة.وتجدر الإشارة إلى أن البث الحي سيكون ابتداء من الساعة 21.00 بتوقيت المغرب (20.00 بتوقيت غرينتش).