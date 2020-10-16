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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استخراج «ولاعة وموبايل» من بطن مريض بالمنصورة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 11:16 م
استخراج ولاعة وموبايل
استخراج ولاعة وموبايل
الدقهلية : عمرو الحوتى
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تمكن فريق طبى بمستشفى المنصورة الدولي، من استخراج "موبايل وولاعة" من بطن مريض أثناء خضوعه لجراحة عاجلة.

حيث كان المريض يعانى من آلام شديدة فى البطن وبعد إجراء الفحوصات الطبية، تبين وجود أجسام غريبة فى معدة المريض وتبين أنها "ولاعة وموبايل" وعدد من الأجسام الغريبة.

أجرى الجراحة الدكتور إيهاب الدسوقي استشاري الجراحة، والدكتور محمد الباز، أخصائي الجراحة، والنواب الدكتور إسلام ومحمد شاكر، ومحمد عبد الله، وأطباء التخدير هاني ضيف، وأكرم الحملي، وفريق التمريض.

وأكد مصدر طبى أن حالة المريض مستقرة حتى الآن، وتم وضعه تحت الملاحظة الطبية.

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