«إجرام قطري تركي».. منع مساعدات إنسانية من الوصول إلى أرمينيا

أعلنت وكالة أرمن برس، اليوم الجمعة، أن رحلة الخطوط الجوية القطرية- تحمل مساعدات إنسانية- التي كانت مقررة أمس الخميس عن طريق لوس أنجلوس إلي يريفان فشلت في وصولها وقد تكون ألغيت دون مبررات.وكشفت الوكالة عن أن الخطوط القطرية فشلت في تقديم أي مبرر لعدم القيام بالرحلة واتخاذ مسار آخر، مؤكدة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان له يد في منع المساعدات الإنسانية للأرمن.وذكرت لجنة الطيران المدني الأرمينية في بيانها إن تركيا ترفض توفير مجالها الجوي لنقل المساعدات الإنسانية من لوس أنجلوس إلى أرمينيا.كان من المفترض أن ترسل المساعدات الإنسانية التي جمعتها الجالية الأرمنية الأمريكية إلى المدنيين المتضررين من حرب أرتساخ - أذربيجان.وأبلغت الخطوط الجوية القطرية لجنة الطيران المدني الأرمينية بإلغاء الرحلة في 14 أكتوبر، وذكر البيان أن الطائرة كان من المفترض أن تمر عبر الأجواء التركية، لكن تركيا رفضت وصول الشحنات الإنسانية إلى أرمينيا.