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كيفية حل أزمة عدم توافق الرغبة الجنسية بين الزوجين؟.. طبيب يجيب

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 11:17 م
الرغبة الجنسية بين
الرغبة الجنسية بين الزوجين
إسلام جمال
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غالبا ما يشترك الرجل وزوجتة فى الكثير من الأمور، وإذا لم يكن الرجل متزوجا، فإنه يبحث عن سمات مشتركة في زوجته المحتملة فإن هذه القواسم المشتركة تساعد على إبقاء الزوجين قريبين.

ويعد وجود رغبة جنسية غير متطابقة مشكلة متكررة للأزواج، خاصة مع نضوج علاقتهم، فقد يرغب شريك واحد في ممارسة الجنس طوال الوقت، والآخر قد لا يكون مهتما.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد مطاوع، استشاري طب وجراحة أمراض الذكورة، الأسباب وراء انعدام الرغبة الجنسية لدى البعض.

الأسباب الطبية:

«الهرمونات»

الرغبة الجنسية مدفوعة إلى حد كبير بالهرمونات، وإنتاج الهرمونات - لكل من الرجال والنساء - تتغير مع مرور الوقت.

ومع تقدم الرجال في السن، تبدأ أجسامهم في صنع هرمون تستوستيرون أقل، ويجد البعض أنفسهم أقل اهتمامًا بالجنس، فقد تتراجع الرغبة الجنسية لدى المرأة أثناء انقطاع الطمث وبعده، عندما تنخفض مستويات هرمون الاستروجين.

«الأدوية»

بعض الأدوية، مثل مضادات الاكتئاب، لها آثار جانبية جنسية يمكن أن تشمل تراجعًا في الرغبة الجنسية.

«مشاكل في العلاقة بين الزوجين»

عندما يتأذى الناس أو يغضبون من بعضهم البعض، قد يشعرون بأنهم أقل ميلًا لممارسة الجنس، فيمكن أن يساعد حل النزاع بينهما - مع طبيب العلاقات الزوجية - على التواصل بشكل أفضل مع بعضهم البعض وتحديد أهدافهم، بما في ذلك الأهداف الجنسية.


وفي بعض الأحيان، ليس للرغبة الجنسية غير المتطابقة أي علاقة بالهرمونات أو العلاقات. بعض الناس أكثر احتياجا للجنس من غيرهم.

العلاج:

طرح الأسئلة:

كثير من الأزواج يغضون الطرف عن عدم التوافق الجنسي. ولكن هناك احتمالات، إذا كنت تشعر بعدم التطابق في الدافع الجنسي، فإن شريك حياتك يشعر بذلك أيضًا، قم بإجراء مناقشة مفتوحة حول الموقف في وقت لا تشعر فيه بالغضب أو الإحباط.

فهم احتياجات شريك حياتك:
يمكن أن يكون من السهل القول إن أحد الشركاء يحتاج إلى المزيد من الجنس أكثر من الآخر، ولكن قد يكون أيضًا الشريك الأقل رغبة فى الجنس يحتاج إلى المزيد من العلاقة الحميمة غير الجنسية ليشعر بالميل الجنسي.

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