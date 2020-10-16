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الجمعة 16 أكتوبر 2020 الموافق 29 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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نجوم الفن والإعلام في عزاء الراحل محمود ياسين
الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 09:39 م
عزاء الراحل محمود ياسين
تصوير: محمود عبد الناصر
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