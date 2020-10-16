«بريكست» بدون اتفاق تجاري يكلف بريطانيا 25 مليار دولار في 2021

كشفت دراسة جديدة، أن الاقتصاد البريطاني قد يتكبد خسائر تصل إلى 25 مليار دولار في عام 2021، في حالة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في نهاية العام الجاري دون اتفاق تجاري.وبحسب دراسة أجراها اقتصاديون في شبكة "سي إن إن" الإخبارية، استندت على توقعات من معهد الدراسات المالية "آي إف إس" وتحليلات "سيتي بنك"، نشرت،اليوم الجمعة، فإن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة سينكمش بنسبة 9.4% خلال العام الجاري، وهي أكبر وتيرة انخفاض منذ عام 1921، وفي حالة التوصل لاتفاق تجاري محدود مع بروكسل، يتوقع نمو اقتصاد بريطانيا بنحو 4.6% في 2021، قبل أن يفقد القليل من الزخم في الفترة ما بين 2022-2024.وقال "لورانس بون" كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن جائحة فيروس كورونا المستجد وخروج المملكة المتحدة من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، يجعلان التوقعات بالنسبة لبريطانيا غير مؤكدة بشكل استثنائي، موضحا أن طرق التعامل مع الجائحة والقرارات بشأن العلاقات التجارية المستقبلية سيكون لهما تأثير طويل الأمد على المسار الاقتصادي للمملكة المتحدة لسنوات قادمة.ووفقا لخبراء معهد الدراسات المالية "آي إف إس" وتحليلات "سيتي بنك"، فإن أفضل سيناريو لاتفاقية تجارية محدودة، من شأنه أن يترك الاقتصاد البريطاني أصغر بنسبة 2.1% في عام 2021 مما كان عليه الحال إذا تم تمديد الفترة الانتقالية إلى أجل غير مسمى.