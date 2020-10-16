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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

توزيع القضاة على لجان انتخابات «النواب»

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 01:46 م
انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
محمد عيسى
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كشفت مصادر قضائية عن أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم انتهت من توزيع القضاة على لجان المتابعة بالمحافظات، واللجان العامة والفرعية على مستوى الجمهورية ضمن استعداداتها لإجراء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب أيام 21 و22 و23 أكتوبر الجاري في الخارج، ويومي 24 و25 أكتوبر في الداخل.

وأضافت المصادر أن القضاة المدرجة أسماؤهم في كشوف الإشراف على لجان الانتخابات بدأوا الاستعلام عن مقر اللجان التي سيتولون الإشراف عليها عبر الموقع الرسمي للهيئة.

وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات أن عدد اللجان الفرعية في المرحلة الأولى من الانتخابات والتي تضم 14 محافظة تبلغ 10240 لجنة، فيما يبلغ عددها في المرحلة الثانية وتضم 13 محافظة 10292 لجنة.

وتجرى عملية الانتخابات في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة بالنظام الفردي وهى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفي نظام القائمة تجرى الانتخابات في المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".

وخصص لها 100 مقعد، وكذلك في الدائرة الرابعة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات "الإسكندرية، البحيرة، مطروح"، وخصص لها 42 مقعدًا وذلك خلال أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر فى الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.

وتجرى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بالنظام الفردى فى 13 محافظة وهى: "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

وفى نظام القائمة للمرحلة الثانية فتجرى الانتخابات فى الدائرة الأولى ومقرها دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم 6 محافظات "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ"، وخصص لها 100 مقعد.

وفى الدائرة الثالثة دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم 7 محافظات "الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب. سيناء"، وخصص لها 42 مقعدًا وذلك خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومى 7 و8 نوفمبر فى الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر فى الداخل.

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