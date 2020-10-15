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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

أنا مش بلياتشو عشان ألحن لعمرو دياب.. اعترافات حلمي بكر

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 04:16 م
حلمي بكر
حلمي بكر
وائل توفيق
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"آه من الذين يصفقون لعمرو دياب، هم جيل من الناس يمثلون مرحلة فقط في عمر الغناء لا يمثلون أبدًا عمر الغناء المصري كله، بمعنى أنه إذا أراد مطرب أن يصبح قيمة حقيقية في بلده فعليه أن يعمل مجموعة مراحل فنية تجعله صاحب ريادة مثل عبدالحليم حافظ أو محمد فوزي، الريادة لا تأتي أبدًا إلا من خلال كل فئات الشعب المصري".

هكذا تحدث الفنان حلمي بكر في حواره لجريدة "الأحرار" عام 1998، وأضاف أن الريادة من خلال فئة بذاتها من الناس فهذا مرفوض مرفوض، وأغاني عمرو دياب تستحوذ على آذان الشباب فقط، لذا سميت بالأغنية الشبابية، وهذا سهل، لكن الصعب هو أن يستحوذ المطرب على أذان الوطن العربي كله.

وعن إمكانية التعاون الفني بينه وبين عمرو دياب، أضاف: "إذا حدث هذا فأنا لن أصدقه، كما أن عمرو دياب لن يصدقه هو الآخر، لأنني أرفض أن أتعامل مع مطرب يغني جزءًا من كل، عندما أقوم بالتلحين لوردة وأصالة أضع دائما الصورة الغنائية كاملة أمامي، أما الأغنيات التي تحتوي على جزء من كل فهي تجعلني بلياتشو، وأنا أرفض أن أكون بلياتشو".

وعن واقعة صفعه للفنانة فايزة أحمد قال حلمي بكر، إن هناك كواليس في عالم الفن لا يصح أبدا أن يتحدث فيها، خاصة أن الفنانة في مثواها الأخير، ولا يمكن النبش في الماضي، سواء حدثت الواقعة أم لم تحدث.

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