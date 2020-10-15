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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

بالفيديو..«أبوعبيدة» يصمم ماركة عالمية في تصنيع الخزف

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 04:24 م
الخزف
الخزف
نور أيمن - أريج الجيار
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"براند خاص للخزف"، حلم جال في ذهن أبوعبيدة محمد، الذي أتقن صناعة الخزف، وبرع فيها حتى وصل للعالمية، وأصبحت منتجاته تعرض بمحال تجارية في أوروبا، ما دفع "الدستور" لمحاورته للوقوف على تفاصيل رحلة صعوده.


بدأ الأمر حينما كان في عامه التاسع، ظل يبحث عن طرق تصنيع الخزف وتزيينها للمنازل، وخاض أول رحلة تصنيع في حياته، بعدما جلبت له أسرته المواد الخام لتصنيع الأدوات المنزلية.


"بقيت قادر أصنع منتجات خزف في الثانوية العامة"، بعد 9 أعوام كان الشاب المبدع قد أتقن تصنيع وتطوير الخزف؛ انتشرت موهبته بين الأقارب والجيران، وشجعه الجميع على الالتحاق بكلية الفنون التطبيقية؛ رغبًة في تطوير موهبته وإضافة لمسة إبداعية، على حد تعبيره.

أوضح أبوعبيدة، أنه تطور خلال السنوات القليلة الماضية، وأصبح مميزًا في مجاله، فتحول الخزف من قطع تراثية مهملة إلى زخارف تجميلية، ما جعله يخلق ماركة مسجلة باسمه في تجميل الزخارف، معلقًا "عملت حاجة بتدمج بين الجمال والخزف".

أكد أنه شارك بمجهوداته في الخزف بمعرض تراثنا، إذ إنها تعتبر من الآثار المصرية، والتاريخ الإسلامي العتيق، لذلك يقبل عليها الأجانب والمصريون.


الخزف
الخزف
بالفيديو..«أبوعبيدة» يصمم ماركة عالمية في تصنيع الخزف
بالفيديو..«أبوعبيدة» يصمم ماركة عالمية في تصنيع الخزف
الخزف
الخزف
بالفيديو..«أبوعبيدة» يصمم ماركة عالمية في تصنيع الخزف
بالفيديو..«أبوعبيدة» يصمم ماركة عالمية في تصنيع الخزف

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