يستعرض الدستور وظائف القوى العاملة 2020 وكيفية التقديم لها عبر موقعها الإلكتروني، حيث تعلن وزارة القوى العاملة والهجرة، من حين لآخر عن وظائف شاغرة ومتاحة في جميع التخصصات من خلال مبادرة "النشرة القومية للتشغيل"، داخل وخارج جمهورية مصر العربية، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة والتي تشمل جميع المؤهلات العليا والمتوسطة.

كيفية التقديم في و ظائف القوى العاملة 2020

يستطيع الراغبين في شغل الوظائف المعلن عنها من وزارة القوى العاملة والهجرة، التقديم عبر الموقع الرسمي لوزارةالقوى العاملة والهجرة عبر رابط الموقع الرسمي للوزارة (من هنا)، والتي يتم الإعلان عنها من خلال "النشرة القومية للتشغيل"، حيث تعرض طلبات التقدم الإلكترونية على الإدارة المختصة لفحص المؤهلات وترشيح المتقدمين على الوظائف الشاغرة حسب المؤهلات العليا والمتوسطة والخبرات السابقة المسجلة في بياناتهم التي تم تسجيلها في الموقع الالكتروني إذا توافرت فيهم باقي الشروط المحددة لكل وظيفة معلن عنها، لاستغلال طاقة الشباب فيما يفيد المجتمع، والتب تصل رواتبها في أغلب الأحيان إلى 5500 جنيه.

خطوات تسجيل بيانات المتقدمين لوظائف القوى العاملة

وفرت وزارة القوى العاملة موقع إلكتروني لتسهيل تسجيل بيانات الراغبين في الإلتحاق بالوظائف الشاغرة بمختلف الهيئات الحكومية والخاصة داخل وخارج البلاد، وذلك من خلال أتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول على الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة (من هنا)

الضغط على تسجيل بيانات راغبي الوظائف المعلن عنها

كتابة الرقم القومي

كتابة الرقم السري في حالة وجود حساب للمستخدم عبر موقع الوزارة الرسمي سبق تسجيل بيناته عليها

وفي حالة استخدام الموقع لأول مرة يجب إنشاء حساب خاص به يستطيع المتقدم من خلاله متابعة طلب التوظيف

كتابة الوظيفة المراد الالتحاق بها

كتابة اسم المحافظة المقيم فيها الراغب في شغل الوظيفة

كتابة بيانات الإتصال "رقم التليفون – البريد الإلكتروني – العنوان بالتفصيل"

مهام وزارة القوى العاملة والهجرة

قبل أن يقدم راغبي الالتحاق في وظائف القوى العاملة 2020، الشاغرة عبر موقعها الالكتروني يجب أن يعرفوا دور الوزارة في بيئة العمل والتي تتلخص في تحقيق الاستقرار وتهيئة المناخ الملائم لعلاقات عمل متوازية لتحقيق مصلحة كافة أطراف الإنتاج والاقتصاد القومي والسلام الاجتماعي، وتحريك إجراءات الوساطة والتحكيم على المستوى القومي والإقليمي وما دون ذلك.

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