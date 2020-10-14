كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المتضررة بالرقم القومي عبر موقع وزارة القوى العاملة

لا تزال كيفية الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المتضررة بالرقم القومي عبر موقع وزارة القوى العاملة محل بحث الكثير من العمالة المؤقتة من أجل تسجيل وتحديث بيانات منحة العمالة غير المنتظمة للتمكن من صرف الدفعة الرابعة من المنحة الرئاسية المقدرة بـ500 جنيه حتى نهاية العام الجاري بالتزامن مع اقتراب آخر موعد لتحديث بيانات العمالة المتضررة عبر موقع وزارة القوى العاملة ومركز معلومات مجلس الوزراء.

تحديث بيانات منحة العمالة غير المنتظمة

في السياق ذاته، يواصل موقع وزارة القوى العاملة تلقي طلبات تحديث بيانات منحة العمالة غير المنتظمة لليوم الخامس على التوالي تمهيدًا لبدء صرف الدفعة الرابعة من المنحة الرئاسة وذلك بعد أن بدأ التحديث السبت الماضي، حيث بلغت أعداد العمالة التي انتهت من تحديث بياناتها حتى ظهر الأمس الثلاثاء نحو 4 ملايين و637 ألف عامل.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم البدء في تدقيق بيانات المسجلين، ظهر غدا الخميس 15 أكتوبر الجاري، بعد انتهاء آخر موعد تسجيل تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة عبر البوابة الإلكترونية لموقع وزارة القوى العاملة، ومركز معلومات مجلس الوزراء؛ تمهيدا لصرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة المقدرة بـ 500 جنيه شهريا وعلى مدار 3 أشهر، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار صرف منحة العمالة الغير منتظمة حتى نهاية العام الجاري؛ لاستمرار تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

موعد صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة

وقال وزير القوى العاملة في بيان صحفي، نقلته "الدستور" في وقت سابق، إن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة سيتم تحديده على الانتهاء من تدقيق بيانات العمالة وتحديث بيانات المتقدمين عن طريق الجهات المعنية، موضحًا أن اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزارات القوي العاملة والتضامن الاجتماعي والاتصالات والتموين والجهات المعنية الأخرى ستحدد الموعد وسيتم إعلانها لاحقًا.

وأكد سعفان أن القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا لخطة الدولة الشاملة لحماية العمالة غير المنتظمة من أي تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك بمواصلة دعم هذه الفئة، والذي بدأت به الدولة المصرية منذ جائحة كورونا.

خطوات تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة

ويرصد «الدستور» خطوات تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة للحصول على منحة الـ500 جنيه، في إطار حرصنا على تقديم خدمة مميزة لمتابعينًا، حيث يمكن التسجيل وتحديث البيانات عبر موقع وزارة القوى العاملة، على النحو التالي:

1- يتم تسجيل الدخول إلى رابط موقع وزارة القوى العاملة من "هنــــــــــــــــــا".

2- اضغط على زر "تقديم" واتباع الخطوات المطلوبة.

3- تسجيل البيانات المطلوبة كاملة والتي تتضمن (الاسم رباعي- الرقم القومي- رقم التليفون المحمول- المؤهل الدراسي).

4- توضيح حالة العمل "مستمرة أم متوقفة".

5- اسم المحافظة المقيم بها العامل.

6- بعد الانتهاء من تسجيل كافة البيانات يتم الضغط على إرسال الموجود أسفل الاستمارة الإلكترونية بالموقع.

اقرأ أيضًا:

وزير القوى العاملة يكشف موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة

خطوات صرف منحة وزارة القوى العاملة لصالح العمالة الغير منتظمة وآلية الصرف

تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة المتضررة عبر موقع وزارة القوى العاملة