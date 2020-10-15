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الخميس 15 أكتوبر 2020 الموافق 28 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا تعترض طائرة وزير خارجية اليونان وتبقيها 20 دقيقة في مجالها الجوي

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 11:42 ص
نيكوس ديندياس
نيكوس ديندياس
أبوزيد على
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ذكرت وسائل إعلام يونانية، اليوم الخميس، أن القوات الجوية التركية اعترضت طائرة وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس عند عبورها الحدود العراقية عقب إقلاعها من بغداد، وتحديدًا في أجواء الموصل، بعد رفض تصريح التحليق الذي قدمته اليونان.

واعترضت السلطات التركية طائرة وزير الخارجية اليونانية وأبقتها في المجال الجوي نحو 20 دقيقة، فيما اعتبرت اليونان الموقف تجاوزًا لمفهوم حسن الجوار وانتهاكًا لقواعد السلوك الدبلوماسي، وفقًا لما أوردته صحيفة كاثمريني اليونانية.

وتأتي هذه الخطوة قبل ساعات من اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث من المتوقع أن تدفع أثينا من أجل رد قوي على تركيا في شرق البحر المتوسط وبحر إيجه.

على الجانب الآخر، كان وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، قد أعلن يوم أمس الأربعاء، عن رغبة بلاده في تطوير العلاقات مع السلطات العراقية على مستويات عدّة، خاصة في مجال الطاقة.

وعلى صعيد آخر، جدد دندياس هجومه على السلطات التركية، مؤكدًا أنه من الواضح الآن أكثر من أي وقت مضى أن تركيا تتصرف كعامل معطل للسلام والاستقرار في المنطقة الكبرى.

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