فتح فصول محو أمية فى المدارس ومراكز الشباب بدمياط

عقد الدكتور إسلام إبراهيم، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا مع ناصر حماد، مدير عام فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بدمياط، وسحر عبد الباري، مدير عام العلاقات العامة والإعلام وإدارة البروتوكولات بالفرع، لبحث آلية تنفيذ الخطة العامة لمحو الأمية بالمحافظة وتفعيل دور الجهات المنفذة، وبخاصة جامعة دمياط والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، حيث وعد بتنفيذ توصيات المجلس التنفيذى لمحو الأمية، بخاصة توجيه مكلفات الخدمة العامة للعمل في مجال محو الأمية.كما فتح فصل محو أمية بكل مركز شباب ومدرسة ومسجد، وأمر باستدعاء وكلاء وزارات الجهات المعنية لبحث المعوقات التي تواجه التنفيذ، كما أبدى كامل الدعم والمساندة لتنفيذ توصيات عاشور عمري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، بشأن العمل على إعلان محافظة دمياط خالية من الأمية وتفعيل دور الجهات المنفذة الرئيسية لتحقيق الهدف.