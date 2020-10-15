رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 15 أكتوبر 2020 الموافق 28 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فتح فصول محو أمية فى المدارس ومراكز الشباب بدمياط

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 11:43 ص
الدكتور إسلام إبراهيم
الدكتور إسلام إبراهيم
حسام فهمي
طباعة
عقد الدكتور إسلام إبراهيم، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا مع ناصر حماد، مدير عام فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بدمياط، وسحر عبد الباري، مدير عام العلاقات العامة والإعلام وإدارة البروتوكولات بالفرع، لبحث آلية تنفيذ الخطة العامة لمحو الأمية بالمحافظة وتفعيل دور الجهات المنفذة، وبخاصة جامعة دمياط والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، حيث وعد بتنفيذ توصيات المجلس التنفيذى لمحو الأمية، بخاصة توجيه مكلفات الخدمة العامة للعمل في مجال محو الأمية.

كما فتح فصل محو أمية بكل مركز شباب ومدرسة ومسجد، وأمر باستدعاء وكلاء وزارات الجهات المعنية لبحث المعوقات التي تواجه التنفيذ، كما أبدى كامل الدعم والمساندة لتنفيذ توصيات عاشور عمري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، بشأن العمل على إعلان محافظة دمياط خالية من الأمية وتفعيل دور الجهات المنفذة الرئيسية لتحقيق الهدف.
الدكتور إسلام إبراهيم
الدكتور إسلام إبراهيم

موضوعات متعلقة

«والدها غطاها وبكى».. تفاصيل واقعة «فتاة المعادي» على لسان شهود عيان

رئيس أكاديمية الشرطة: تخرج 1501 طالب بنسبة نجاح 99.6%

«مكثت 30 دقيقة قبل الموت».. النيابة تكشف تفاصيل وفاة «فتاة المعادي»

المتهمان بقتل «فتاة المعادى» يمثلان الجريمة وسط حراسة مشددة

الصور

image description

فتح فصول محو أمية فى المدارس ومراكز الشباب بدمياط

image description

محافظ أسيوط يضع حجري أساس مشروعي صرف صحي بـ128 مليون جنيه

image description

محافظ أسيوط يتفقد حديقة الفردوس والمرسى السياحي (صور)

image description

قوافل بيطرية علاجية في قرى دمياط

image description

السفير الألماني يزور دير العذراء بدرنكة في أسيوط

الأكثر قراءة

بأموال قطرية.. «أفعى الإخوان» تبث سمومها فى «إعلام إسبانيا»: منصات لمعاداة مصر (مستندات)

تفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهمين فى واقعة جثة فتاة المعادى

ضباط الشرطة الجدد يؤدون اليمين أمام الرئيس السيسى

«مكثت 30 دقيقة قبل الموت».. النيابة تكشف تفاصيل وفاة «فتاة المعادي»

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

مصرع 29 شخصا بفيضانات الهند

اشتباكات أفغانستان تتسبب في غياب 3927 طالبا عن مدارسهم

دراسة: نيوزيلندا تتحول بالفعل بسبب تغير المناخ

«جوجل» يعيد شاب إلى أسرته بعد 12 عامًا من اختطافه

أيام زمان

«لم أر فى نفسى مؤهلات النجم السينمائى».. لماذا رفض محمود ياسين السينما فى بداية مشواره الفنى؟

«والدى كان يتقاضى مبلغًا عن كل طفل ينجبه فأصبحنا 10 إخوة».. مواقف فى حياة محمود يس

محمود يس: كذبت على لجنة المسرح لأقوم بالتمثيل

أساتذته اشتركوا فى فرقته للتمثيل.. أسرار من حياة الفنان الراحل محمود ياسين

مقالات الرأي
جلال حمام
الإخوان أضاعوا مصر.. بصبيانيتهم
أحمد بهاء الدين شعبان
كلينتون والإخوان.. كشف المستور «1»
مؤمن المحمدي
دورى المجموعتين
خالد عكاشة
خريطة الخلافات والانشقاقات التركية الداخلية
المزيد

الثقافة

توزيع جوائز رفاعة الطهطاوي بـ«القومي للترجمة».. اليوم

السبت معرض استيعادي للفنان فتحي أحمد بنقابة التشكيليين

منير الوسيمى: أنا الوحيد اللى كنت بقول للأبنودى «الأغنية بتاعتك دى وحشة»

جائزة محمد عفيفي مطر تغلق باب التقديم نهاية أكتوبر