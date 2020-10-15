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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

محمود يس: كذبت على لجنة المسرح لأقوم بالتمثيل

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 03:36 ص
محمود يس
محمود يس
ايهاب مصطفى
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كنت في السنة الجامعية الثالثة وقت أن قرأت بالصحف عن أن المسرح القومي أعلن عن امتحان لقبول ممثلين جدد، واشترط الإعلان أن يكون المتقدمين من خريجي الجامعات، وقد كذبت على لجنة الامتحان وقلت لهم إني تخرجت من الجامعة بينما أنا في السنة الثالثة ومتبق لي سنة جامعية رابعة.

بهذه الكلمات أجاب الفنان الراحل محمود يس عن أول محاولات له في التمثيل وذلك في حوار له بمجلة "الموعد"، حيث يكمل: "ومشت الكذبة وعينت ممثلًا في المسرح القومي في أكتوبر، عام 1963، واشتركت في تمثيل مسرحية الندم إخراج سعد أردش".

ويتابع يس: "وفي الحقيقة فإن دراستي في كلية الحقوق أفادتني كثيرًا برغم أنها تبدو لأول وهلة متناقضة مع التمثيل، ولكنها ليست كذلك في الواقع، في تتيح الفرصة لدراسات إنسانية واسعة وشاملة، في الاقتصاد والعلوم السياسية، والتشريعات الإسلامية، وغيرها".

ويواصل: "وهناك قانون العقوبات الذي استندت إليه وأنا أتخصص في مادة علم الإجرام، وهي تعتمد على الدراسة النفسية والتحليل العلمي، وفي تصوري أن الممثل لابد أن يستوعب كل هذه العلوم لكي يعيش الشخصيات التي يمثلها".

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