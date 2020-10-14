120 مليون جنيه لتوصيل الصرف للقرى المحرومة بالأقصر

ذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ مشروع توصيل الصرف الصحى للقرى المحرومة بمحافظة الأقصر بنهاية يونيو المقبل، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 120 مليون جنيه.وأشارت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، إلى أن المشروع يشمل قرى البغدادي، الروافعة، الخضيرات، الساحة الرضوانية، بمحطة معالجة بطاقة 9 آلاف م3 يوم.أضافت الوزارة أن حجم المخصصات التى رصدت لتنفيذ المشروع خلال العام المالى الماضى 2019-2020 بلغت 84 مليون جنيه، أنُفق منها 50 مليون جنيه بمعدل إنفاق بلغت نسبته 60%.